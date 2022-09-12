В Самаре открыли скульптуру "Тема и Жучка"

В Самаре состоялось открытие скульптурной композиции "Тема и Жучка", посвященной главным героям повести "Детство Темы" писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского.

Долгие годы произведение "Детство Темы" проходили в школах, ведь оно воспитывает в детях мужество, способность брать на себя ответственность за принятие решений и сострадание к тем, кто слабее.

Местом для установки скульптуры "Тема и Жучка" была выбрана прилегающая территория кукольного театра "Лукоморье".

Здание театра расположено напротив дома, где в конце XIX века жил знаменитый писатель. Открытие композиции состоялось в честь 170-летия писателя Николая Гарина-Михайловского, чья жизнь и творчество неразрывно связано с Самарской губернией.