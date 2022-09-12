В центре Самары мужчина заплыл за буйки на Волге и начал тонуть

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В субботу, 10 сентября, примерно в 16:10, спасатели эвакуировали из Волги на берег мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в ПСС Самарской области.