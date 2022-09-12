В расписание электричек "Самара - Похвистнево" вносятся изменения

15, 16 сентября в связи с ремонтными работами на станции Похвистнево вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево.
Поезд № 6520 Самара (отпр. 15:27) — Похвистнево (приб. 18:06) устанавливается сообщением Самара (отпр.15 :27) — Кротовка (приб. 16:59). На участке Кротовка — Похвистнево отменяется.
Поезд № 6509 Похвистнево (отпр. 16:05) –Самара (приб. 18:50) устанавливается сообщением Кротовка (отпр. 17:15) — Самара (приб. 18:50). На участке Похвистнево — Кротовка отменяется.
Поезд № 6524 Самара (отпр. 18:07) — Новоотрадная (приб. 19:50) устанавливается сообщением Самара (отпр. 18:07) — Кротовка (приб. 19:39). На участке Кротовка — Новоотрадная отменяется.
Поезд № 6519 Похвистнево (отпр. 18:51) –Самара (приб. 21:37) устанавливается сообщением Кротовка (отпр. 20:02) — Самара (приб. 21:37). На участке Похвистнево — Кротовка отменяется.
15 сентября:
поезд № 6528 Самара (отпр. 19:30) — Похвистнево (приб. 22:09) устанавливается сообщением Самара (отпр. 19:30) — Кротовка (приб. 21:02). На участке Кротовка — Похвистнево отменяется.
16 сентября:
поезд № 6530 Самара (отпр. 21:04) — Новоотрадная (приб. 22:47) устанавливается сообщением Самара (отпр. 21:04) — Кротовка (приб. 22:36). На участке Кротовка — Новоотрадная отменяется.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!