ВСК открывает IT Camp для начинающих IT-специалистов

Первый IT Camp от Страхового Дома ВСК для начинающих IT-специалистов стартовал 12 сентября.
VSK IT Camp — это бесплатное недельное обучение и полугодовая оплачиваемая стажировка для начинающих IT-специалистов в Томске. В первый набор из 400 заявок прошел 21 человек в возрасте от 19 до 37 лет. Студенты попробуют себя в трех направлениях: аналитика, тестирование и разработка.
Отбор среди желающих шел с 1 августа по 5 сентября и состоял из тестового задания и интервью с рекрутером. Главный критерий отбора — мотивация строить свою карьеру в IT-сфере, а также хорошая теоретическая база у кандидатов.
В IT Camp начинающие специалисты смогут попробовать себя в одном из нескольких направлений и на практике понять разницу между ними, используя реальные бизнес-кейсы, а также пообщаться с опытными наставниками. По итогам недельного обучения участники получат сертификаты о прохождении курса, уникальные знания от лучших специалистов компании, а также возможность быстро начать профессиональную карьеру.
"Для ВСК сильная команда — это одна из стратегических целей развития компании. Мы ответственно подходим к подготовке и развитию кадров, а IT Camp — это возможность для будущих кандидатов стать частью Страхового Дома. Особенно важно, что задачи соответствуют течению времени: IT-специалист — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России, а ВСК успешно поддерживает тренд на цифровизацию", — отметил Степан Лысенко, Руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.