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Страхование Финансы

ВСК открывает IT Camp для начинающих IT-специалистов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый IT Camp от Страхового Дома ВСК для начинающих IT-специалистов стартовал 12 сентября.

VSK IT Camp — это бесплатное недельное обучение и полугодовая оплачиваемая стажировка для начинающих IT-специалистов в Томске. В первый набор из 400 заявок прошел 21 человек в возрасте от 19 до 37 лет. Студенты попробуют себя в трех направлениях: аналитика, тестирование и разработка.

Отбор среди желающих шел с 1 августа по 5 сентября и состоял из тестового задания и интервью с рекрутером. Главный критерий отбора — мотивация строить свою карьеру в IT-сфере, а также хорошая теоретическая база у кандидатов.

В IT Camp начинающие специалисты смогут попробовать себя в одном из нескольких направлений и на практике понять разницу между ними, используя реальные бизнес-кейсы, а также пообщаться с опытными наставниками. По итогам недельного обучения участники получат сертификаты о прохождении курса, уникальные знания от лучших специалистов компании, а также возможность быстро начать профессиональную карьеру.

"Для ВСК сильная команда — это одна из стратегических целей развития компании. Мы ответственно подходим к подготовке и развитию кадров, а IT Camp — это возможность для будущих кандидатов стать частью Страхового Дома. Особенно важно, что задачи соответствуют течению времени: IT-специалист — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России, а ВСК успешно поддерживает тренд на цифровизацию", — отметил Степан Лысенко, Руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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