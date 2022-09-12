Лето — период отпусков: россияне массово отправляются в путешествие, в гости к родным и друзьям или просто переезжают жить на дачу. В любом случае на какое-то время квартира остается без присмотра. Специалисты "Росгосстраха" проанализировали страховые случаи, по которым владельцы жилья в многоэтажках обращались в компанию с июня по август, и выяснили, что 92% из них — это проблемы с заливами. Причем доля заливов в летние месяцы на 5% превышает долю заливов, поступивших от клиентов в компанию в майские праздники. Основные причины, считают эксперты, более длительный период отсутствия, а также испытания внутриинженерных систем — именно летом коммунальщики активно готовятся к отопительному сезону. И если внутридомовые коммуникации изношены, то они могут не выдержать давления. А из-за протечки и длительного отсутствия хозяев в зоне риска оказываются сразу несколько квартир.

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, самый "длинный" залив этим летом был зафиксирован в одной из многоэтажек Мурома во Владимирской области. Из-за аварии системы холодного водоснабжения на кухне, клиент компании затопил не только свою квартиру, но и еще четверых своих соседей по стояку. В основном были повреждены отделка потолка и стен, частично — пол и кухонный гарнитур соседей — их ущерб в общей сложности составил почти 100 тыс. рублей. Клиент компании застраховал свою гражданскую ответственность, но только на 40 тыс. рублей. "Росгосстрах" выплатил соседям, разделив сумму ущерба на всех пропорционально. Остальные финансовые вопросы соседи будут вынуждены решать уже с самим виновником залива. И не исключено, что в судебном порядке.

"Оформляя страховой договор, агенты "Росгосстраха" всегда обращают внимание собственников жилья на тот факт, что неплохо было бы застраховать гражданскую ответственность — на случай, если по вине страхователя будет ущерб у соседей, — говорит Юлия Серова. — Причем такая опция актуальна как при страховании квартиры, так и при страховании частного дома — из практики, в случае пожара постройки соседей тоже под угрозой: может и огонь перекинуться с порывами ветра. И обшивка — а часто используют пластиковый сайдинг — от высоких температур оплавиться. Причем агенты также советуют увеличить сумму по гражданской ответственности: доплата за опцию небольшая, а избавить она может от многих финансовых проблем".

Самый дорогой залив лета произошел у клиента компании из Нягани (ХМАО): из-за срыва водопроводного крана на кухне, вода повредила в этом помещении потолок, отделку стен и пола, растеклась по квартире, залив ковры и мебельный гарнитур. Ущерб составил почти полмиллиона рублей.

Самую маленькую выплату — почти 405 рублей — получил клиент компании из Санкт-Петербурга: за частично поврежденный после залива потолок в туалете.

Однако самая крупная выплата в многоэтажках летом была все же из-за пожара: почти 700 тыс. рублей "Росгосстрах" выплатил своему клиенту, пострадавшему по вине соседа. Оказалось, что в квартире рядом воспламенились горючие материалы.

На втором месте — повреждения квартир из-за погодных аномалий: сильного ветра, урагана, града. Пожары и кражи разделили третью строчку "антирейтинга".

Чаще всего с заявлениями о страховых случаях летом обращались клиенты компании из Москвы и Подмосковья, республик Татарстан и Башкортостан, Вологодской, Владимирской, Свердловской, Архангельской и Кировской областей, Пермского края.

В 99,9% страховых случаев клиенты компании получали страховую выплату в течение предусмотренного Правилами страхования срока — 20 дней с момента подачи полного пакета документов. При этом в подавляющем большинстве случаев на урегулирования страхового события у компании уходило всего 5 рабочих дней.