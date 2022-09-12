16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В дни голосования в сети была проведена попытка дискредитации самарских выборов На довыборах в Самарскую губернскую думу победил единоросс В Самарской области проходит трехдневное голосование на выборах Прозрачность сентябрьских выборов обеспечат общественные наблюдатели В Самарской области создали штаб по наблюдению за избирательными компаниями

Выборы Власть и политика

В дни голосования в Сети была отмечена попытка дискредитации самарских выборов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сразу несколько источников в сети Интернет в дни голосования пытались распространить фейк о нарушениях при проведении голосования в Самаре.

Напомним, 9, 10 и 11 сентября 2022 года в 82 субъектах РФ проходили выборы различного уровня. На территории 63-го региона голосовали за депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу №№ 14 и 44 депутатов представительных органов муниципальных образований.

В воскресенье появились сообщения о том, что "общественный наблюдатель с УИК №3320" обнаружил на избирательном участке №3318 Самары неопечатанные урны, что является нарушением и могло привести к различным фальсификациям.

Оказалось, что это фальшивка от первой до последней буквы. По информации избирательной комиссии Самарской области, сообщение не имеет отношения к Самарской области. Дело в том, что избирательный участок № 3318, о котором говорит автор видео, так же как и участок № 3320, на котором жалобщик, по его словам, работал наблюдателем, закрыты. Они находятся в Советском районе Самары, на территории которого выборы в ЕДГ-2022 года не проводились.

К тому же на видео люди одеты в шорты, майки и легкие платья, а погода в нашем регионе была совсем не летней.

Эксперты определили, что видеоролик, который приводится в качестве доказательства, на самом деле был снят на выборах в Одессе в 2014 году (при детальном разборе на урнах отчетливо виден голубой герб Украины).

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Виктор Полянский назвал информационный вброс попыткой зарубежных центров дезорганизовать российское общество.

"Практически каждая избирательная кампания отмечена атаками на наши электронные ресурсы, к сожалению, с этим приходиться сталкиваться все чаще. Это один из элементов противостояния двух миров - России и иных, тех государств, которые находятся за ее пределами, но имеют корыстные интересы в отношении России. С тех пор как президент нашей страны заявил, что у России есть свои суверенные интересы, эта работа против России была активирована и мобилизована. Цель таких действий понятна - исказить действительность, дестабилизировать отношения в нашем обществе. Они стремятся к тому, чтобы наши российские граждане не доверяли власти. Они - за то, чтобы процесс формирования власти находился в руках зарубежных центров. Такие активные действия со стороны всех этих зарубежных интересантов, на мой взгляд, как раз и есть один из фактов, доказывающих, что Россия идет по верному пути. Раз они не могут найти каких-то отклонений от принципов демократии, то и начинают сочинять", - подчеркнул профессор Виктор Полянский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2