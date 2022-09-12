В дни голосования в Сети была отмечена попытка дискредитации самарских выборов

Сразу несколько источников в сети Интернет в дни голосования пытались распространить фейк о нарушениях при проведении голосования в Самаре.

Напомним, 9, 10 и 11 сентября 2022 года в 82 субъектах РФ проходили выборы различного уровня. На территории 63-го региона голосовали за депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу №№ 14 и 44 депутатов представительных органов муниципальных образований.

В воскресенье появились сообщения о том, что "общественный наблюдатель с УИК №3320" обнаружил на избирательном участке №3318 Самары неопечатанные урны, что является нарушением и могло привести к различным фальсификациям.

Оказалось, что это фальшивка от первой до последней буквы. По информации избирательной комиссии Самарской области, сообщение не имеет отношения к Самарской области. Дело в том, что избирательный участок № 3318, о котором говорит автор видео, так же как и участок № 3320, на котором жалобщик, по его словам, работал наблюдателем, закрыты. Они находятся в Советском районе Самары, на территории которого выборы в ЕДГ-2022 года не проводились.

К тому же на видео люди одеты в шорты, майки и легкие платья, а погода в нашем регионе была совсем не летней.

Эксперты определили, что видеоролик, который приводится в качестве доказательства, на самом деле был снят на выборах в Одессе в 2014 году (при детальном разборе на урнах отчетливо виден голубой герб Украины).

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Виктор Полянский назвал информационный вброс попыткой зарубежных центров дезорганизовать российское общество.

"Практически каждая избирательная кампания отмечена атаками на наши электронные ресурсы, к сожалению, с этим приходиться сталкиваться все чаще. Это один из элементов противостояния двух миров - России и иных, тех государств, которые находятся за ее пределами, но имеют корыстные интересы в отношении России. С тех пор как президент нашей страны заявил, что у России есть свои суверенные интересы, эта работа против России была активирована и мобилизована. Цель таких действий понятна - исказить действительность, дестабилизировать отношения в нашем обществе. Они стремятся к тому, чтобы наши российские граждане не доверяли власти. Они - за то, чтобы процесс формирования власти находился в руках зарубежных центров. Такие активные действия со стороны всех этих зарубежных интересантов, на мой взгляд, как раз и есть один из фактов, доказывающих, что Россия идет по верному пути. Раз они не могут найти каких-то отклонений от принципов демократии, то и начинают сочинять", - подчеркнул профессор Виктор Полянский.