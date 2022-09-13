Гандбольная "Лада" проиграла "Университету" — 23:26

В своем стартовом матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" нового сезона в Ижевске "Лада" проиграла "Университету" — 23:26 (9:14).

Задачу хозяевам волжанки облегчили, оставив дома не только трех травмированных, но и пятерых здоровых лидеров коллектива, которые несли на своих плечах основную нагрузку на недавней Спартакиаде сильнейших в Звенигороде. Вместо Дарьи Деревень, Ольги Фоминой, Яны Жилинскайте и обеих Никитиных в Ижевск поехали игроки "Лады-2". Впрочем, двум из этих шестерых юниорок (Дане Голубевой и Ангелине Семайкиной) не довелось вступить в игру, которая изначально не задалась.

С первых секунд поединка наши сразу стали уступать. Их наставница Екатерина Маренникова осознала, что дела ее команды плохи, уже на 5-й минуте, когда запросила тайм-аут при счете 4:1. К слову, первый в сезоне гол у "Лады" записала на себя Екатерина Терлецкая, она же уложила в неприятельскую сетку и второй.

Примеру последовала опытная дебютантка клуба Карина Сисенова, чьи два кряду у волжанок взятия ворот, однако, не нарушили тревожного для нас течения игры. За семь минут до перерыва стало еще сложнее (11:5). Перед отдыхом уже белоруска Ирина Мокат сделала результативный дубль, но отыграть волжанкам посчастливилось при этом лишь один мяч из нависших над ними шести.

Кардинальная встряска состава в перерыве начала потихоньку приносить гостям дивиденды к исходу первой трети второй половины (16:14). Однако осознающий свой редкий шанс "Университет" не дрогнул, как это часто водилось за ним в подобных случаях в прошлом, во вторых таймах матчей с фаворитами. Через три минуты с небольшим он, подсобравшись, вдвое нарастил отрыв (18:14), а затем опять довел его до "плюс пяти".

Отчаянный рывок тольяттинок последовал с приходом заключительной 10-минутки. За 7.20 до конца Виктория Кипень, выкрав мяч у ижевчанок близ своих ворот, промчалась к чужим рубежам и до минимума сократила отставание (21:20). Она же в следующем контрвыпаде едва не восстановила паритет. Но предвкушавшие нежданную для себя сенсацию "студентки" преуспели в своих трех подряд атаках, в обороне отстояли, и сладкая виктория от них не утекла.