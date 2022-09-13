83 человека локализовали пожар повышенной сложности в Самаре

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Во вторник, 13 сентября, примерно в 9:27, начался пожар в пер. Павлова, 12 в Промышленном районе Самары. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.