Шесть человек эвакуировали из дома при тушении пожара в Жигулевске

В понедельник, 12 сентября, примерно в 12:57, начался пожар на ул. Первомайской, 18 в с. Зольное в Жигулевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела трехкомнатная квартира и чердак на общей площади 80 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 15 человек, которые ликвидировали пожар в 14:22.

Из здания эвакуировали шесть человек. Пострадавших нет.

Причину случившегося устанавливают.