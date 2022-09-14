Хоккейная "Лада" приехала из Омска с победой

Во вторник, 13 сентября, "Лада" встречалась с "Омскими крыльями".

Отбив стартовые атаки хозяев, "Лада" к середине первого периода забросила две шайбы (Евгений Бодров и Никита Аноховский) — 0:2.

Правда, хозяева вскоре после второго пропущенного гола смогли ответить точным броском Дмитрия Сергеева (1:2).

Во втором периоде "крылья" сравняли счет, реализовав большинство (Егор Круженков).

Тольяттинцы в долгу не остались, и Илья Чабан точным броском завершил быструю контратаку "Лады" — 2:3.

До окончания второго периода сначала Глеб Трикозов (в большинстве) сравнял счет, затем Иван Романов вывел "Ладу" вперед — 3:4.

Но, на 38-й минуте сибиряки в третий раз за матч реализовали численное преимущество — 4:4.

Точный бросок защитника Николая Глухова в середине третьего периода принес тольяттинской команде победу.