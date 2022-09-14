В Самарской области продолжается газификация населенных пунктов

Во вторник, 13 сентября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации. В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Самарской области, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Участники совещания обсудили, как в регионе ведется работа по исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина о внедрении на территории субъектов Российской Федерации социально ориентированной модели газификации. Напомним, что согласно изменениям в федеральном законе "О газоснабжении в Российской Федерации", принятым по инициативе Президента в прошлом году, подведение газовой сети до границ участков стало бесплатным. Задачу скорейшего внедрения в Самарской области модели социальной газификации поставил глава региона Дмитрий Азаров.

В начале совещания были представлены доклады по исполнению протокольных поручений предыдущего заседания штаба, одним из которых было принятие региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022–2031 годы. В августе текущего года эта программа была утверждена распоряжением Правительства Самарской области.

Министерство энергетики и жилищного коммунального хозяйства Самарской области доложило, что на сегодняшний день органами местного самоуправления завершена работа по обходу домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Подготовлены акты по каждому домовладению.

В целом из 18152 домовладений, имеющих на сегодняшний день возможность газификации, отвечают принципам догазификации 15141 домовладение. По этим объектам капитального строительства составлены акты готовности подключения к сетям газораспределения, на основании которых владельцы 6779 домов намерены в течение 2023 года заключить договор на технологическое присоединение, 8362 — не планируют в ближайшей перспективе подключаться к сетям газораспределения. При этом основным сдерживающим фактором является сезонное использование домовладений.

Причины, по которым около 3 тысяч адресов не соответствуют принципам догазификации: на земельных участках отсутствуют домовладения; домовладения располагаются на земельных участках, не оформленных в собственность; домовладения, принадлежат физическим лицам, но на них в установленном порядке не оформлены права собственности. Председатель облправительства напомнил, что в настоящее время муниципалитетами ведется активная работа по оформлению объектов недвижимости в собственность владельцев. Он поручил главам муниципальных образований приоритетное внимание уделять таким домовладениям. Виктор Кудряшов также отметил, что со всеми потенциальными получателями услуг необходимо продолжать работу: "Нужно приложить максимальные усилия, чтобы проложенные газопроводы работали и приносили пользу людям".

Участники совещания обсудили ход реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов региона в 2022 г. и планы на следующий год, сделав акцент на темпах проведения работ.

"Сегодня принято более 8,5 тысяч заявок на социальную газификацию, исполнено уже порядка двух тысяч. Газораспределительные организации по исполнению строительно-монтажных работ, обеспечению подвода газопроводов-отводов до границ земельных участков вышли на темп 600-700 заявок в месяц. Но этого недостаточно. Мы ставим им задачу как минимум вдвое увеличить количество ежемесячно исполняемых строительно-монтажных работ. Для этого нужно в первую очередь синхронизировать вопросы проектирования, подбора бригад, закупок материалов. Есть дефицит по определенным материалам, но за счет грамотной контрактации и авансирования этот вопрос можно решить. Уверен, что с поставленными задачами мы справимся", — резюмировал Виктор Кудряшов.