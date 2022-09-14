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Туризм Общество

Новые пляжи, курорты и кемпинги: что ждет туризм в Самарской области в 2023 году

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в ТОП-5 победителей конкурса Ростуризма по всем трем направлениям поддержки и в совокупности получит федеральное финансирование в объеме 257 млн рублей. В связи с этим в 2023 г. будет поддержано более 50 общественных и предпринимательских инициатив.

В планах министерства туризма Самарской области поддержать такие инициативы как: благоустройство пляжей и формирование национальных туристских маршрутов; открытие кемпингов и автокемпингов; создание электронных путеводителей; приобретение туристского оборудования, а также оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката; развитие среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; организацию круглогодичного отдыха; разработку новых маршрутов и другие.

"В 2023 г. мы сможем поддержать не менее 50 проектов. На сегодняшний день у нас уже сформировано более 100 предварительных заявок. В следующем году на конкурсной основе нам предстоит определить наиболее перспективные проекты. Среди основных критериев данного конкурса — наличие земельного участка для реализации проекта", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Развивая сферу туризма, Самарская область следует тренду. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме, туризму в стране сейчас уделяется приоритетное внимание.

"Принято решение наделить корпорацию "Туризм.РФ" полномочиями агента по управлению землей. Это существенно ускорит создание туристической инфраструктуры. Деятельность корпорации уже обеспечивает динамический рост туристической отрасли и позволяет привлекать частные инвестиции", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Стоит отметить, что пандемия не помешала развитию внутреннего туризма в Самарской области, а стала периодом новых возможностей. По словам министра туризма Самарской области, за последние три года в регионе открылось немало новых туристических объектов.

В регионе стал бурно развиваться загородный отдых, появились новые интересные объекты — в формате загородного клуба для семейного и активного отдыха.

В 2023 г. регион имеет все шансы еще значительно увеличить темпы развития внутреннего туризма благодаря господдержке. К слову, ее получат не только туристические объекты, но и событийный туризм. В частности, "Зимний фестиваль активного отдыха "Жигулевское море — 2023", ежегодно проводимый в Самарской области, был поддержан на федеральном уровне и получит софинансирование в виде федеральных средств.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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