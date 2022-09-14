В Самаре откроется выставка фоторабот "Мы из Куйбышева"

В Самаре откроют выставку фоторабот "Мы из Куйбышева" к 60-летию Городского молодежного клуба.
Открытие запланировано на 15 сентября в 12?30 на площади Славы.
Городской молодежный клуб, который известен как ГМК-62 — уникальное явление не только для Самары, но и всей страны. Созданный 60 лет назад по инициативе самой активной части студенчества, он стал на многие годы "творческой лабораторией", где открывались новые имена, рождались интересные, неформальные и масштабные проекты.
На выставке "Мы из Куйбышева" представлены фотоработы участников фотоклуба ГМК-62 Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника.
Выставка будет работать до 6 октября.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.