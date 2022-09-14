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В Самаре откроется выставка фоторабот "Мы из Куйбышева"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре откроют выставку фоторабот "Мы из Куйбышева" к 60-летию Городского молодежного клуба.

Открытие запланировано на 15 сентября в 12?30 на площади Славы.

Городской молодежный клуб, который известен как ГМК-62 — уникальное явление не только для Самары, но и всей страны. Созданный 60 лет назад по инициативе самой активной части студенчества, он стал на многие годы "творческой лабораторией", где открывались новые имена, рождались интересные, неформальные и масштабные проекты.

На выставке "Мы из Куйбышева" представлены фотоработы участников фотоклуба ГМК-62 Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника.

Выставка будет работать до 6 октября.

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