В Самаре откроется выставка фоторабот "Мы из Куйбышева"

В Самаре откроют выставку фоторабот "Мы из Куйбышева" к 60-летию Городского молодежного клуба.

Открытие запланировано на 15 сентября в 12?30 на площади Славы.



Городской молодежный клуб, который известен как ГМК-62 — уникальное явление не только для Самары, но и всей страны. Созданный 60 лет назад по инициативе самой активной части студенчества, он стал на многие годы "творческой лабораторией", где открывались новые имена, рождались интересные, неформальные и масштабные проекты.



На выставке "Мы из Куйбышева" представлены фотоработы участников фотоклуба ГМК-62 Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника.



Выставка будет работать до 6 октября.