29 человек тушили пожар повышенной сложности на ул. Белорусской в Самаре

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Во вторник, 13 сентября, примерно в 15:41, начался пожар на ул. Белорусской, 113 в Куйбышевском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.