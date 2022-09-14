Ночью в Самаре сгорела баня

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 сентября, около 3:40, начался пожар на 4-й улице, 96 в СДТ Сок в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.