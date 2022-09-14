В СДТ под Самарой сгорел дачный дом

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Во вторник, 13 сентября, около 22:57, начался пожар на ул. Болотной, 19 в СДТ "Самарской СХИ", в пос. Усть-Кинельский. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.