Девять человек тушили загоревшийся дом в селе в Самарской области

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В среду, 14 сентября, около 0:22, загорелся дом на ул. Гагарина, 38 в с. Кузькино Шигонского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.