После матча "Крылья" - "Зенит" пустят дополнительные автобусы и трамваи

В среду, 14 сентября, в 18:30 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч между футбольными командами "Крылья Советов" и "Зенит".

Для удобства болельщиков будут назначены дополнительные трамваи, которые проследуют по маршрутам №№ 7 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Кроме того, к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков. Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона "Крутые Ключи".

Дороги у стадиона перекрываться не будут, сообщает городской департамент транспорта.