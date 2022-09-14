30 команд от Мурманска до Владивостока поборются в финале AgroCode Hack 2022

С 16 по 18 сентября 2022 года состоится финал онлайн-хакатона AgroCode Hack Россельхозбанка и digital-сообщества AgroCode Hub. За призовой фонд в 1,4 млн рублей поборются 30 предварительно отобранных команд из различных городов России. Победителей объявят в последний день соревнования.
AgroCode Hack — третий онлайн agrotech-хакатон, который проводит Россельхозбанк совместно с сообществом AgroCode Hub. В этом году на участие в AgroCode Hack было подано почти 1500 заявок из 143 городов России — в два раза больше, чем годом ранее. По итогам отбора в финал прошли 30 лучших команд из трех-пяти человек (в их числе — frontend- и backend-разработчики, Data Science-, ML- и Computer Vision и другие специалисты). Участникам предстоит решить прикладные для сектора АПК задачи: разработать алгоритм определения границ кузова грузового транспорта для комбайна, аналитическую модель выявления закономерности в заболеваниях коров на фермах или сервис поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае.
15 сентября также пройдет финал чемпионата AgroCode Data Science Cup для студентов российских вузов. Его участники создают новую функцию для платформы Своё Фермерство, которая поможет упростить поиск представленных на ней товаров. Сейчас эта платформа предоставляет более 30 цифровых сервисов и решений для фермеров, среди них продажа и покупка товаров для модернизации бизнеса, поиск сотрудников, льготное финансирование, юридическая помощь и многое другое.
Посмотреть онлайн-трансляцию хакатона и награждение финалистов можно будет на сайте.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.