Грузовик МАN горел утром на Заводском шоссе в Самаре

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В четверг, 15 сентября, примерно в 7:51, на Заводском шоссе напротив дома 10 "Е" в Промышленном районе произошло загорание в движении автомобиля МАN, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.