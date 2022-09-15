В Тольятти будут судить неудавшегося наркосбытчика

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый — 21-летний парень решил подзаработать на наркотиках. В мессенджере он договорился о том, что заберет партию крупную партию "товара" из тайника, расфасует его на дозы и сделает "закладки" в городе.

В итоге мужчину задержали с 300 г наркотика. Кроме того, полицейские выяснили, что ранее парень сбыл наркотик несовершеннолетней.

Уголовное дело направлено в суд.