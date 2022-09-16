ООН обсуждает возможность возобновления экспорта аммиака с "ТольяттиАзота" через Украину

Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции обсуждают возможность возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом Турции Тайипом Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам", — приводит перевод ria.ru.
Напомним, "ТольяттиАзот" приостановил транзит аммиака через Украину с началом специальной военной операции. Предприятие сообщало, что пошло на этот шаг для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода.
Между тем аммиакопровод обеспечивал 2/3 объема транспортировки аммиака для "ТольяттиАзота". Его также использует россошанское АО "Минудобрения". Сейчас тольяттинский завод сделал ставку на увеличение перевозок железнодорожным транспортом.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?