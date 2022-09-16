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ООН обсуждает возможность возобновления экспорта аммиака с "ТольяттиАзота" через Украину В Самарской области завершается ремонт дороги Отрадный - Богатое - Борское Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров Мэрия Самары отказала "Юниверс-Строю" в смене зонирования в 129 квартале Константин Лазарев (ВСЗТ "Луч"): Российские производители светотехники получили возможности для развития

Экономика и бизнес

ООН обсуждает возможность возобновления экспорта аммиака с "ТольяттиАзота" через Украину

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции обсуждают возможность возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом Турции Тайипом Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам", — приводит перевод ria.ru.

Напомним, "ТольяттиАзот" приостановил транзит аммиака через Украину с началом специальной военной операции. Предприятие сообщало, что пошло на этот шаг для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода.

Между тем аммиакопровод обеспечивал 2/3 объема транспортировки аммиака для "ТольяттиАзота". Его также использует россошанское АО "Минудобрения". Сейчас тольяттинский завод сделал ставку на увеличение перевозок железнодорожным транспортом.

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