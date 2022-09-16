В Подбельске установили памятник сельскому учителю

В Самарской области в с. Подбельск установили памятник сельскому Учителю. Сквер с одноименным названием появился в поселке благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

Жители района считают, что такой комплекс — это дань уважения людям, которые дали путевку в жизнь тысячам юных сельчан.

На стеле высечены имена педагогов, которые внесли неоценимый вклад в образование, посвятив свои годы воспитанию детей.