ВСК: получение доступа к медицинским данным клиента позволит компаниям упростить процесс страхования ипотеки

Получение страховыми компаниями доступа к персональным данным потенциального клиента, связанным с состоянием его здоровья, позволит оптимизировать процесс оформления ипотечного страхования, а также сделать процедуру урегулирования убытков более простой и прозрачной — об этом заявила Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК в рамках выступления на 12-м Международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес".
Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Сейчас большинство банковских услуг возможно получить онлайн, цифровые сервисы востребованы у россиян — например, только за 2021 год было получено свыше 120 тыс. заявок на оформление цифровой ипотеки.
При этом существует ряд факторов, сдерживающих переход в онлайн услуги ипотечного страхования. В частности, проблема API-интеграции и обмена данными между страховщиками и банками — зачастую компании используют ручной обмен информацией. Примером эффективного решения в данной области можно назвать опыт взаимодействия ВСК с банком ВТБ.
Кроме того, создание оперативного digital-диалога с другими участниками сегмента цифровой ипотеки будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка. Процесс страхования — это не только заключение договора, но и внесение в него изменений при необходимости, урегулирование убытков. И на каждом из перечисленных этапов необходимо утвердить определенный перечень официальных подтверждений и обоснований запроса.
"Наши действующие и потенциальные клиенты привыкли к тому, что многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Они не готовы тратить лишнее время на покупку страхового полиса, и наша задача — максимально упростить процесс оформления договора страхования. Получение страховщиками доступа к медицинской карте клиента как раз позволило бы оперативнее собирать информацию о состоянии его здоровья. Страхователю при этом не приходилось бы самостоятельно готовить запрашиваемые документы. Да и процесс урегулирования страхового случая в дальнейшем мог бы стать более прозрачным", — отмечает Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.