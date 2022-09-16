В Самаре женщина пострадала во время пожара

В четверг, 15 сентября, в Самаре произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Около 00:09 загорелись вещи в квартире на ул. Печерской, 14. Огонь распространился на 15 кв. м, его ликвидировали в 00:27.

В результате пострадала 48-летняя женщина.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.