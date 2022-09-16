В Самаре мужчина пострадал на пожаре в квартире на пр. Масленникова

В пятницу, 16 сентября, примерно в 18:22 произошел пожар на пр. Масленникова, 24, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели дом вещи в квартире на площади 2 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 33 человека и девять единиц техники. Пожар был ликвидирован в 18:38.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что во время пожара пострадал 52-летний мужчина, а из здания было эвакуировано 12 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.