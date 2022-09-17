В Самаре ограничили движение транспорта на Московском шоссе

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В связи с производством работ на тепловых сетях в Самаре с 23:59 16 сентября до 1 октября скорректирована схема движения транспорта по Московскому шоссе в районе ул. Лукачева (между улицами Врубеля и Революционной), в частности — сужение по полосам, сообщает мэрия города со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.