В Самаре ограничили движение транспорта на Московском шоссе

В связи с производством работ на тепловых сетях в Самаре с 23:59 16 сентября до 1 октября скорректирована схема движения транспорта по Московскому шоссе в районе ул. Лукачева (между улицами Врубеля и Революционной), в частности — сужение по полосам, сообщает мэрия города со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.
По этой причине троллейбусное сообщение будет организовано следующим образом:
- маршрут № 4 — Завод "Металлург" — Центральный автовокзал — Завод "Металлург";
- маршрут № 4 — Железнодорожный вокзал — ул. Луначарского — Железнодорожный вокзал;
- маршрут № 12 — Завод "Экран" — Центральный автовокзал — Завод "Экран";
- маршрут № 15 — Завод "Металлург" — ул. Советской Армии — Завод "Металлург";
- маршрут № 15 — Железнодорожный вокзал — ул. Луначарского — Железнодорожный вокзал;
- маршрут № 17 — 15-й микрорайон — Центральный автовокзал — 15-й микрорайон;
- маршрут № 17 — Железнодорожный вокзал — ул. Луначарского — Железнодорожный вокзал;
- маршрут № 19 — Барбошина поляна — Центральный автовокзал — Барбошина поляна;
- маршрут № 20 — Железнодорожный вокзал — ул. Луначарского — Железнодорожный вокзал.
Движение автобусных маршрутов, проходящих по Московскому шоссе на указанном участке, в частности маршрутов №№ 1, 22, 23, 37, 47, 67, 4, 46, будет осуществляться без изменений.
Горожан просят с пониманием отнестись к необходимости проведения работ, и планировать свои маршруты следования заблаговременно.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!