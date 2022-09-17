В Самаре ожидается потепление до 28 градусов

В ближайшие дни в Самарской области ожидается потепление, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

В субботу, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, утром местами туман. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 16...21 °C. Ночью будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.

В воскресенье, 18 сентября, днем, столбик термометра поднимется до 19...24 °C. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7...12 м/с. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха 12...17 °C.

В понедельник, 19 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 23...28 °C.