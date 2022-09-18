Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Челны" - 3:2

В воскресенье, 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС на домашнем поле в Самаре встретились с "Челнами" из Набережных Челнов.
Первый период закончился превосходством "летчиков" 2:1.
В конце второго периода челнинцы сравняли счет 2:2. В третьем периоде голов не было, овертайм также не выявил победителя.
В итоге по серии буллитов самарцы победили 3:2.
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