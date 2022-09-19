"Ладья" проиграла в гостях в Магнитогорске

В воскресенье, 18 сентября, "Ладья" проиграла в Магнитогорске "Стальным лисам".
В первом периоде "Ладья" ни в чем не уступала "Стальным Лисам", а Александру Захарину в одном из эпизодов не хватило точности, чтобы открыть счет - после его броска шайба попала в штангу.
Уверенно начали тольяттинцы и второй период, имея возможность для взятия ворот. Но, не реализовав их, волжане пропустили, а к середине матча хозяева забросили еще две шайбы в ворота Даниила Захарова (3:0).
После этого место в воротах "Ладьи" занял Данила Овчарик - но и он вскоре пропустил шайбу от уральцев.
В третьем периоде Захарин отыграл одну шайбу, но уральцы в итоге довели счет до крупного.
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