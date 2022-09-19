"Лада" дома проиграла "Металлургу"

Свой первый домашний матч сезона "Лада" принимала "Металлург", у которого неделю назад тольяттинцы выиграли в гостях (4:1).
Гости открыли счет на 14-й минуте после точного броска Ильи Авраменко (в большинстве).
Волжане смогли отыграться в середине матча, когда Никита Аноховский завершил штурм ворот сибиряков точным броском (также в большинстве) - 1:1.
Во втором периоде хозяева много атаковали (чему поспособствовали четыре удаления у гостей), нанесли 19 бросков в створ ворот Владислава Сухачева, но больше не преуспели.
В третьем периоде игра шла на встречных курсах. В его концовке хозяева получили численное преимущество, но не реализовали его.
Судьба матча решалась в серии буллитов. Здесь гости оказались точнее, реализовав два броска, - 1:2. Победа "Металлурга".
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