Дмитрий Азаров: "Сделаю все, чтобы "Лада" в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды"

В воскресенье, 18 сентября, в Тольятти стартовал новый хоккейный сезон. Клуб "Лада" провел первый домашний матч чемпионата "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" — 2022\2023. Соперником автозаводцев стал новокузнецкий "Металлург". Вместе с многочисленными болельщиками команду поддерживал Губернатор Дмитрий Азаров. После игры Глава региона сообщил, что он ведет работу по возвращению "Лады" в состав Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, и для решения этой задачи клуб должен показывать высокие спортивные результаты.

Новый сезон ВХЛ "Лада" начала с выездной серии, по итогам которой одержала 3 победы в 4 матчах. В первом матче на родном льду тольяттинская команда при почти заполненных трибунах встречалась с новокузнецким "Металлургом". Неделю назад автозаводцы обыграли соперника в гостях. На этот раз в равной и упорной борьбе "Металлург" смог взять реванш, вырвав победу в серии буллитов - 1:2.

После обидного поражения Дмитрий Азаров в раздевалке поддержал тольяттинскую команду, отметив, что "Лада" показала хорошую игру. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что клуб должен добиваться высоких спортивных результатов. Это необходимо для успешного решения вопроса по возвращению "Лады" в состав участников Континентальной хоккейной лиги.

"Мы начали работу по возвращению "Лады" в КХЛ. Все то, что от меня зависит, я сделаю, чтобы "Лада" играла в КХЛ. Но одних только моих усилий будет недостаточно - важны и ваши усилия. Если будет спортивный результат (а он, парни, зависит от вас), то нам это будет сделать гораздо проще, - обратился Дмитрий Азаров к тольяттинской команде. - Я нахожусь на связи с руководством лиги, уже конкретные шаги предпринимаю. Но у меня должны быть дополнительные аргументы - а это спортивный результат. Когда он будет, я могу уверенно говорить: команда сейчас показывает результат, дальше - лучше".

Главный тренер "Лады" Валерий Белов заверил главу региона, что команда приложит все усилия для успешного выступления: "Мы отдаем все силы, чтобы "Лада" играла успешно, этот сезон провела хорошо и была в КХЛ. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку".

"Лада" - первый немосковский чемпион страны, один из знаковых клубов российского хоккея, имеющий богатые традиции и воспитавший немало известных игроков. Хоккейная команда - неотъемлемая часть истории и жизни Тольятти. "Лада" всегда была популярна и любима тольяттинцами, ее домашние матчи - всегда одни из самых посещаемых в лиге. Не один год болельщики команды мечтают о возвращении клуба в состав КХЛ, сильнейшей лиги российского хоккея.

"В Тольятти хоккей - спорт номер один. Именно болельщики сподвигают нас на важные свершения. Я привык отвечать за свои слова, и не могу обещать, что в следующем сезоне "Лада" будет играть в КХЛ, но приложу максимум усилий, чтобы мечта тольяттинских болельщиков была реализована", - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

В прошлом сезоне "Лада" дошла до 1\4 финала плей-офф ВХЛ. В стартовавшем чемпионате тольяттинский клуб намерен минимум показать результат лучше, а максимум - выиграть Кубок. Для успешного выступления "Ладе" созданы необходимые условия, благодаря поддержке Правительства Самарской области и АО "АвтоВАЗ" сформирован бюджет, позволяющий команде претендовать на высокие позиции в ВХЛ.