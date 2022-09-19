16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Сделаю все, чтобы "Лада" в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды" "Лада" дома проиграла "Металлургу" "Ладья" проиграла в гостях в Магнитогорске Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Челны" - 3:2 Капитаном ХК ЦСК ВВС стал Алексей Аверьянов

Хоккей Спорт

Дмитрий Азаров: "Сделаю все, чтобы "Лада" в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды"

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 201
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 18 сентября, в Тольятти стартовал новый хоккейный сезон. Клуб "Лада" провел первый домашний матч чемпионата "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" — 2022\2023. Соперником автозаводцев стал новокузнецкий "Металлург". Вместе с многочисленными болельщиками команду поддерживал Губернатор Дмитрий Азаров. После игры Глава региона сообщил, что он ведет работу по возвращению "Лады" в состав Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, и для решения этой задачи клуб должен показывать высокие спортивные результаты.

Фото: Светлана Осьмачкина

Новый сезон ВХЛ "Лада" начала с выездной серии, по итогам которой одержала 3 победы в 4 матчах. В первом матче на родном льду тольяттинская команда при почти заполненных трибунах встречалась с новокузнецким "Металлургом". Неделю назад автозаводцы обыграли соперника в гостях. На этот раз в равной и упорной борьбе "Металлург" смог взять реванш, вырвав победу в серии буллитов - 1:2.
После обидного поражения Дмитрий Азаров в раздевалке поддержал тольяттинскую команду, отметив, что "Лада" показала хорошую игру. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что клуб должен добиваться высоких спортивных результатов. Это необходимо для успешного решения вопроса по возвращению "Лады" в состав участников Континентальной хоккейной лиги.

"Мы начали работу по возвращению "Лады" в КХЛ. Все то, что от меня зависит, я сделаю, чтобы "Лада" играла в КХЛ. Но одних только моих усилий будет недостаточно - важны и ваши усилия. Если будет спортивный результат (а он, парни, зависит от вас), то нам это будет сделать гораздо проще, - обратился Дмитрий Азаров к тольяттинской команде. - Я нахожусь на связи с руководством лиги, уже конкретные шаги предпринимаю. Но у меня должны быть дополнительные аргументы - а это спортивный результат. Когда он будет, я могу уверенно говорить: команда сейчас показывает результат, дальше - лучше".

Главный тренер "Лады" Валерий Белов заверил главу региона, что команда приложит все усилия для успешного выступления: "Мы отдаем все силы, чтобы "Лада" играла успешно, этот сезон провела хорошо и была в КХЛ. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку".

"Лада" - первый немосковский чемпион страны, один из знаковых клубов российского хоккея, имеющий богатые традиции и воспитавший немало известных игроков. Хоккейная команда - неотъемлемая часть истории и жизни Тольятти. "Лада" всегда была популярна и любима тольяттинцами, ее домашние матчи - всегда одни из самых посещаемых в лиге. Не один год болельщики команды мечтают о возвращении клуба в состав КХЛ, сильнейшей лиги российского хоккея.

"В Тольятти хоккей - спорт номер один. Именно болельщики сподвигают нас на важные свершения. Я привык отвечать за свои слова, и не могу обещать, что в следующем сезоне "Лада" будет играть в КХЛ, но приложу максимум усилий, чтобы мечта тольяттинских болельщиков была реализована", - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

В прошлом сезоне "Лада" дошла до 1\4 финала плей-офф ВХЛ. В стартовавшем чемпионате тольяттинский клуб намерен минимум показать результат лучше, а максимум - выиграть Кубок. Для успешного выступления "Ладе" созданы необходимые условия, благодаря поддержке Правительства Самарской области и АО "АвтоВАЗ" сформирован бюджет, позволяющий команде претендовать на высокие позиции в ВХЛ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2