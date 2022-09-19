Гараж и автомобиль сгорели на ул. Гагарина в Самаре

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В воскресенье, 18 сентября, примерно в 12:32, начался пожар на ул. Гагарина, 181а в Советском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.