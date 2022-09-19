В Новокуйбышевске горела квартира на ул. Суворова

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В воскресенье, 18 сентября, около 22:41, загорелись вещи в квартире дома № 21 на ул. Суворова в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.