ВСК: россияне перестали бояться COVID-19 - тестирование на коронавирус в 2022 году упало вчетверо

Более 44% сданных ПЦР-тестов на COVID-19 с января по август 2022 года пришлось на Москву, 16% на Санкт-Петербург, 39% на остальные регионы РФ - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

В топ-5 регионов по числу обращений вошли Архангельская область (3,6% от всех сданных в ВСК ПЦР тестов), Нижегородская область (2,4%), Рязанская область (2,2%), Ростовская область (1,8%), Хабаровский край (1,5%). В целом общее количество сданных ПЦР тестов в 2022 году снизилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть сданных ПЦР-тестов в 2022 году была зафиксирована в январе-феврале - 74%. Для сравнения: в 2021 году на первые два зимних месяца пришлось не более 36% обращений. Реже всего в 2022 году россияне проходили процедуру ПЦР-диагностики в августе (0,02%).

Почти в 55% случаев обращения за ПЦР-диагностикой в 2022 году поступали от мужчин. Чаще всего тесты на COVID-19 сдавали клиенты ВСК в возрасте 31 года - 43 лет (43% от общего числа сданных ПЦР-тестов). Наименьшее число обращений поступило от пациентов старше 76 лет (не более 0,7%).