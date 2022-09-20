Гандбольная "Лада" разгромила китайский "Феникс"

В своем втором матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги - чемпионата России" в Москве "Лада" нанесла поражение китайскому "Фениксу" - 39:19 (18:10).

Дебютантки элитного российского дивизиона, фактически представляющие собой национальную сборную Китая, в первых трех играх сезона отщипнули у соперниц половину очков, чего нельзя сказать о наших гандболистках. После выезда в Ижевск копилка "Лады" оставалась пустой, поэтому шутить с барышнями из Поднебесной ей было не с руки. В Златоглавую поехали все (за минусом лишь Дарьи Деревень). Но прошло немало времени с начала матча, прежде чем тольяттинки развили обороты до такого уровня, чтобы картина на площадке стала потихонечку давать намеки на итоговый разгром.

В стартовой трети тайма гости почти постоянно находились в роли догоняющих. Хотя именно они усилиями Валентины Рахмаевой, записавшей на себя три первых взятия ворот китаянок, открыли счет. Лишь на 11-й минуте волжанки вторично вырвались вперед и, воспользовавшись двумя подряд удалениями лидера соперниц - Мэнцин Цзинь, принялись наращивать отрыв. Пару мячей при этом они отгрузили "Фениксу", который пробовал атаковать вшестером, в бесхозные ворота. При счете 5:9 в нашу пользу пригорюнившиеся хозяйки площадки срочно протрубили общий сбор.

Тайм-аутом Наталия Дерепаско растормошила своих азиатских подопечных. Те после "планерки" за неполную минуту разразились двумя голами подряд. А вот следующего ждать пришлось целых восемь минут. На этом интервале все практически и было решено. Хотя почти до самого антракта "Лада" обходилась в нападении меткостью лишь трех игроков. Пятнадцать точных "выстрелов" команды до 26-й минуты между собой распределили Рахмаева, Вероника Никитина и Ольга Фомина. Но после перерыва вместо них и некоторых других персоналий был задействован резерв, в результате чего отличилось подавляющее большинство заявленных на матч тольяттинок. А приза лучшего в их рядах удостоилась Виктория Кипень, наколотившая за тайм аж семь мячей.