Из самарской Академии строительства из-за замыкания эвакуировано 200 человек

Во вторник, 20 сентября, в 7:36 в Самаре на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на ул. Молодогвардейская, 194, где находится Академия строительства и архитектуры.

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова - "Пожар №2".

По прибытии было установлено, что в коридоре на пятом этаже произошло короткое замыкание электрического светильника без последующего горения. Спасатели объявили отбой рангу вызова "Пожар №2".

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 200 человек.

На месте работали 77 спасателей и 25 спецмашин.