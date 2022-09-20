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Страхование Финансы

Эксперты ВСК поделились опытом с участниками "Города IT"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК принял участие в крупнейшей за Уралом конференции в сфере информационных технологий "Город IT" и выступил организатором одной из самых сложных и интересных секций — Enterprise разработка.

Конференция "Город IT" ежегодно проходит в Томске. В ней участвуют различные предприниматели, менеджеры, специалисты, а также студенты IT-специальностей. В 2022 году мероприятие состоялось 9–10 сентября в развлекательном комплексе "Fакел" и собрало на своих площадках около 1,7 тысяч человек.

В программу "Города IT" вошли 24 профессиональные секции, посвященные фронтенд, бэкенд и мобильной разработке, QA, дизайну, информационной безопасности, управлению проектами, командой и бизнесом в IT. Перед аудиторией выступали порядка 70 экспертов из разных отраслей, включая профессионалов ВСК, которые выступили с интересными докладами по RPA, автоматизации тестирования и.net разработки.

По ходу мероприятия ВСК презентовала платформу разработки, которая позволяет полностью автоматизировать рутинные операции IT-специалистов, повысить КПД, качество и сократить Т2М. Для участия в секции ВСК был приглашен давний партнер Страхового Дома — компания Ax-team с темой архитектурных паттернов и разработки крупных систем.

С целью расширения профессионального комьюнити, IT-специалисты ВСК также выступали на секции QA "Пришел.Увидел.Протестировал" в качестве приглашенных спикеров, где поделились с коллегами опытом создания собственного Конструктора автотестов.

"IT — это одна из самых перспективных и развивающихся бизнес-отраслей в России. Поэтому для ВСК не только социально, но и стратегически важно помогать молодым поколениям программистов становиться лучше. Например, в Томске, где проходила конференция, у нас есть собственный центр разработки, а с техническими вузами региона мы имеем давнюю дружбу и плодотворное сотрудничество. Сегодня у нас в компании работают более 660 IT-специалистов, каждый из которых готов делиться опытом. Именно эти профессионалы активно проводят цифровую трансформацию наших услуг, они первыми в российском страховании внедрили искусственный интеллект в каско. Так что мы видим, что технологическая вооруженность и компетенции ВСК достигли такого уровня, который позволяет специалистам собирать аудитории на профессиональных конференциях", — отметил Ренат Соколов, руководитель блока информационных технологий Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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