Эксперты ВСК поделились опытом с участниками "Города IT"

Страховой Дом ВСК принял участие в крупнейшей за Уралом конференции в сфере информационных технологий "Город IT" и выступил организатором одной из самых сложных и интересных секций — Enterprise разработка.
Конференция "Город IT" ежегодно проходит в Томске. В ней участвуют различные предприниматели, менеджеры, специалисты, а также студенты IT-специальностей. В 2022 году мероприятие состоялось 9–10 сентября в развлекательном комплексе "Fакел" и собрало на своих площадках около 1,7 тысяч человек.
В программу "Города IT" вошли 24 профессиональные секции, посвященные фронтенд, бэкенд и мобильной разработке, QA, дизайну, информационной безопасности, управлению проектами, командой и бизнесом в IT. Перед аудиторией выступали порядка 70 экспертов из разных отраслей, включая профессионалов ВСК, которые выступили с интересными докладами по RPA, автоматизации тестирования и.net разработки.
По ходу мероприятия ВСК презентовала платформу разработки, которая позволяет полностью автоматизировать рутинные операции IT-специалистов, повысить КПД, качество и сократить Т2М. Для участия в секции ВСК был приглашен давний партнер Страхового Дома — компания Ax-team с темой архитектурных паттернов и разработки крупных систем.
С целью расширения профессионального комьюнити, IT-специалисты ВСК также выступали на секции QA "Пришел.Увидел.Протестировал" в качестве приглашенных спикеров, где поделились с коллегами опытом создания собственного Конструктора автотестов.
"IT — это одна из самых перспективных и развивающихся бизнес-отраслей в России. Поэтому для ВСК не только социально, но и стратегически важно помогать молодым поколениям программистов становиться лучше. Например, в Томске, где проходила конференция, у нас есть собственный центр разработки, а с техническими вузами региона мы имеем давнюю дружбу и плодотворное сотрудничество. Сегодня у нас в компании работают более 660 IT-специалистов, каждый из которых готов делиться опытом. Именно эти профессионалы активно проводят цифровую трансформацию наших услуг, они первыми в российском страховании внедрили искусственный интеллект в каско. Так что мы видим, что технологическая вооруженность и компетенции ВСК достигли такого уровня, который позволяет специалистам собирать аудитории на профессиональных конференциях", — отметил Ренат Соколов, руководитель блока информационных технологий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.