В Самаре прошло заседание регионального "Клуба экспортеров"

16 сентября "Клуб экспортеров" Самарской области на площадке Института инновационного развития СамГМУ провел заседание на тему "Экспорт медицинских услуг, изделий и техники из Самарской области, участие в государственных закупках иностранных государств".

"Развитие организации услуг отраслей социальной сферы в регионах России, в том числе в отрасли здравоохранения, является одним из основных стратегических направлений пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Сегодня по итогам мероприятия сформулируем основные для нас задачи по развитию направления экспорта медицинских изделий и услуг региона в новых условиях международных ограничений и возможностей", - сказал в приветственном слове почетный гость заседания заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам - сенатор ФС СФ РФ от Самарской области Фарит Мухаметшин.

Директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин рассказал о продуктах университета, которые уже сейчас пользуются спросом в России и других странах. Это система хирургической навигации "Автоплан", интерактивный анатомический стол "Пирогов", тренажеры для реабилитации на основе технологий виртуальной реальности, система телемедицинского мониторинга. Он также обозначил проблемы, с которыми сталкивается вуз, и предложил пути их решения.

"В настоящее время мы продолжаем пересматривать программу по плану нашей экспортной активности с учетом текущей геополитической ситуации, - говорит Сергей Чаплыгин. - Мы видим, что наше оборудование уже востребовано в странах ближнего зарубежья и поэтому поставили задачи отработать механизмы активной поставки в эти страны. В их числе - Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан. В то же время, существуют законодательные сложности, связанные с ввозом и вывозом оборудования из страны. Поэтому мы выступили с предложением создать в этих странах отдельно выделенные шоурумы с инновационной медицинской продукцией российского производства, чтобы мы имели возможность постоянного присутствия на потенциальных экспортных рынках. Второй вопрос, который мы сегодня подняли - облегчение процедуры регистрации в данных странах. То есть, если оборудование имеет российское регистрационное удостоверение, у нас должна быть более льготная схема по его использованию за рубежом".

Руководитель организации социально-значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко в презентации по экспорту региональных медицинских услуг отметил возможности губернии: "У Самарской области большой потенциал: почти 120 учреждений, 11 тыс. врачей, больницы, поликлиники, санатории, диспансеры. Для диагностики заболевания и контроля лечения используется современное медицинское оборудование. В рамках телемедицины налажена оперативная связь с медучреждениями Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе для проведения экстренных консультаций и консилиумов. Кроме того, у нас максимально удобная транспортная развязка и доступная стоимость лечения".

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов отметил, что медицинский туризм входит в топ-5 по целям посещения Самарской области. "Данное направление занимает прочное место наряду с такими лидирующими видами туризма, как культурно-познавательный, экологический и деловой", - подчеркнул министр.

"Результатом нашей работы сегодня станет выработка позиций и рекомендаций для увеличения экспорта в медицинской сфере, которые будут закреплены в протокольном решении мероприятия и будут направлены в адрес заинтересованных лиц, в том числе в правительство Самарской области и Совет Федерации", - отметил по итогам встречи модератор мероприятия председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов.