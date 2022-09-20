Компания "ВСК — Линия жизни" объявила о старте продаж программы накопительного страхования жизни "Копи легко. Гарантированный доход", которая позволяет поэтапно формировать накопления комфортными регулярными взносами, обеспечивая клиенту ежегодный гарантированный доход. Ставка доходности начинается от 25% годовых за первый взнос, далее изменится на 15% годовых за второй и третий взносы и ближе к окончанию срока договора Компания начислит еще по 10% годовых за 4-й и 5-й взносы. В итоге клиент получает сформированный капитал вместе с начисленным за весь срок действия программы ГАРАНТИРОВАННЫМ доходом.
Программа максимально проста и не требует специальных знаний от клиента. Срок программы 5 лет, периодичность оплаты — ежегодно от 30 000 рублей, дополнительный доход начисляется ежегодно и выплачивается в конце программы.
При наступлении страхового случая, клиенту или назначенным выгодоприобретателям будет произведена выплата, или Страхователя освободят от дальнейшей уплаты взносов, если сработает риск инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая. Страховая защита действует сразу с первого взноса.
Также по программе доступен социальный налоговый вычет, что дополнительно увеличит доходность клиента при выборе данного продукта.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.