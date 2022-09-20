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Страхование Финансы

Клиентам "ВСК - Линия жизни" теперь доступна программа НСЖ с возможностью получить доход до 25% годовых от суммы взноса

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "ВСК — Линия жизни" объявила о старте продаж программы накопительного страхования жизни "Копи легко. Гарантированный доход", которая позволяет поэтапно формировать накопления комфортными регулярными взносами, обеспечивая клиенту ежегодный гарантированный доход. Ставка доходности начинается от 25% годовых за первый взнос, далее изменится на 15% годовых за второй и третий взносы и ближе к окончанию срока договора Компания начислит еще по 10% годовых за 4-й и 5-й взносы. В итоге клиент получает сформированный капитал вместе с начисленным за весь срок действия программы ГАРАНТИРОВАННЫМ доходом.

Программа максимально проста и не требует специальных знаний от клиента. Срок программы 5 лет, периодичность оплаты — ежегодно от 30 000 рублей, дополнительный доход начисляется ежегодно и выплачивается в конце программы.

При наступлении страхового случая, клиенту или назначенным выгодоприобретателям будет произведена выплата, или Страхователя освободят от дальнейшей уплаты взносов, если сработает риск инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая. Страховая защита действует сразу с первого взноса.

Также по программе доступен социальный налоговый вычет, что дополнительно увеличит доходность клиента при выборе данного продукта.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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