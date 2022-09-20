Продукция Тольяттиазота получила знак качества "Зеленый эталон"

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, выпускает продукцию улучшенного качества с минимальными последствиями для экологии. Это подтверждает полученный компанией сертификат национального института "Роскачество".

В марте 2022 года в России вступил в силу "зеленый" закон "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками". В частности, он оценивает степень влияния на окружающую среду при производстве продукции, а также стремление уменьшить этот эффект.

Федеральный закон предусматривает знак отличия — "зеленый эталон". Им могут маркировать свою продукцию предприятия, которые пройдут необходимую процедуру и получать сертификат соответствия. Его получают те компании, которые подтвердили, что в производстве используют только безопасные для здоровья человека технологии. Предусматриваются три основные категории продукции, которые могут получить статус "с улучшенными характеристиками". Это сельскохозяйственная продукция, продовольствие и промышленная и иная продукция (в том числе минеральные удобрения).

19 сентября 2022 года национальный институт качества "Роскачество" подтвердил, что Тольяттиазот успешно прошел сертификацию на присвоение знака "зеленый эталон" аммиаку, карбамиду и аммиачной воде. Полученный сертификат имеет статус федерального и демонстрирует не только высокое качество продукта, но и экологичность его производства.

"В очередной раз продукция ТОАЗ получила признание высшего качества, она полностью соответствует современным требованиям экологии по более чем двум десяткам пунктов. Наши аммиак, карбамид и карбамидоформальдегидный концентрат еще с 2008 года зарегистрированы за рубежом, в комиссии Евросоюза. Весь экспорт базируется на этих стандартах, которым мы, безусловно, соответствуем. Сертификат, полученный в 2022-м, откроет для нас новые возможности и на внутреннем рынке", — прокомментировал генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.