Самарским предпринимателям расскажут, как получить до 30 млн рублей на развитие бизнеса

Технопарк "Жигулевская долина" приглашает на бесплатный онлайн-семинар в рамках цикла мероприятий о возможностях программ Фонда содействия инновациям. 21-22 сентября пройдет финальная встреча с экспертами фонда, где предпринимателям расскажут, как получить до 30 млн рублей на развитие бизнеса по программе "Коммерциализация".

"Коммерциализация" - это программа, направленная на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Можно получить грант до 30 млн рублей при условии привлечения не менее 50% софинансирования.

На онлайн-семинаре обсудят, каким критериям должна соответствовать компания-заявитель, какую информацию необходимо предоставить, чтобы принять участие в конкурсе, как нужно заполнить заявку, чтобы ее поддержали в рамках конкурса, и как подготовить инвестиционную презентацию стартапа. Участники получат рекомендации от экспертов Фонда содействия инновациям, сотрудников учреждений инновационной инфраструктуры и представителей венчурных фондов. Кроме того, в рамках встречи затронут темы, важные для функционирования любого технологического бизнеса: описание бизнес-модели проекта, стратегия продвижения продукта на рынок, план реализации инновационного проекта, составление уникального торгового предложения, а также основные плановые экономические показатели.

По итогам онлайн-семинара участники узнают, как подготовить документы для участия в программе, что такое уровень технологической и производственной готовности проекта и как создать производство инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса. Мероприятие позволит изучить ошибки и лучшие практики на примере кейсов участников прошлых лет и значительно облегчит путь получения гранта.

На встречу приглашаются технологические предприниматели, основатели стартапов, топ-менеджеры, победители программы "Коммерциализация", представители научного и академического сообщества, а также сотрудники учреждений инновационной инфраструктуры Самарской области.

Зарегистрироваться на бесплатный онлайн-семинар можно по ссылке: grantevent.ru.