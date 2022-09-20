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Экономика и бизнес

Самарским предпринимателям расскажут, как получить до 30 млн рублей на развитие бизнеса

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технопарк "Жигулевская долина" приглашает на бесплатный онлайн-семинар в рамках цикла мероприятий о возможностях программ Фонда содействия инновациям. 21-22 сентября пройдет финальная встреча с экспертами фонда, где предпринимателям расскажут, как получить до 30 млн рублей на развитие бизнеса по программе "Коммерциализация".

"Коммерциализация" - это программа, направленная на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Можно получить грант до 30 млн рублей при условии привлечения не менее 50% софинансирования.

На онлайн-семинаре обсудят, каким критериям должна соответствовать компания-заявитель, какую информацию необходимо предоставить, чтобы принять участие в конкурсе, как нужно заполнить заявку, чтобы ее поддержали в рамках конкурса, и как подготовить инвестиционную презентацию стартапа. Участники получат рекомендации от экспертов Фонда содействия инновациям, сотрудников учреждений инновационной инфраструктуры и представителей венчурных фондов. Кроме того, в рамках встречи затронут темы, важные для функционирования любого технологического бизнеса: описание бизнес-модели проекта, стратегия продвижения продукта на рынок, план реализации инновационного проекта, составление уникального торгового предложения, а также основные плановые экономические показатели.

По итогам онлайн-семинара участники узнают, как подготовить документы для участия в программе, что такое уровень технологической и производственной готовности проекта и как создать производство инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса. Мероприятие позволит изучить ошибки и лучшие практики на примере кейсов участников прошлых лет и значительно облегчит путь получения гранта.

На встречу приглашаются технологические предприниматели, основатели стартапов, топ-менеджеры, победители программы "Коммерциализация", представители научного и академического сообщества, а также сотрудники учреждений инновационной инфраструктуры Самарской области.

Зарегистрироваться на бесплатный онлайн-семинар можно по ссылке: grantevent.ru.

ТЭК&Химия №11

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Последние комментарии

Игорь Жувагин 14 сентября 2022 18:23 "ЭкоСтройРесурс" может получить еще 146 млн субсидий

С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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