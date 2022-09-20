Самарским предпринимателям расскажут, как получить до 30 млн рублей на развитие бизнеса

Технопарк "Жигулевская долина" приглашает на бесплатный онлайн-семинар в рамках цикла мероприятий о возможностях программ Фонда содействия инновациям. 21-22 сентября пройдет финальная встреча с экспертами фонда, где предпринимателям расскажут, как получить до 30 млн рублей на развитие бизнеса по программе "Коммерциализация".
"Коммерциализация" - это программа, направленная на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Можно получить грант до 30 млн рублей при условии привлечения не менее 50% софинансирования.
На онлайн-семинаре обсудят, каким критериям должна соответствовать компания-заявитель, какую информацию необходимо предоставить, чтобы принять участие в конкурсе, как нужно заполнить заявку, чтобы ее поддержали в рамках конкурса, и как подготовить инвестиционную презентацию стартапа. Участники получат рекомендации от экспертов Фонда содействия инновациям, сотрудников учреждений инновационной инфраструктуры и представителей венчурных фондов. Кроме того, в рамках встречи затронут темы, важные для функционирования любого технологического бизнеса: описание бизнес-модели проекта, стратегия продвижения продукта на рынок, план реализации инновационного проекта, составление уникального торгового предложения, а также основные плановые экономические показатели.
По итогам онлайн-семинара участники узнают, как подготовить документы для участия в программе, что такое уровень технологической и производственной готовности проекта и как создать производство инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса. Мероприятие позволит изучить ошибки и лучшие практики на примере кейсов участников прошлых лет и значительно облегчит путь получения гранта.
На встречу приглашаются технологические предприниматели, основатели стартапов, топ-менеджеры, победители программы "Коммерциализация", представители научного и академического сообщества, а также сотрудники учреждений инновационной инфраструктуры Самарской области.
Зарегистрироваться на бесплатный онлайн-семинар можно по ссылке: grantevent.ru.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие