В Самаре эвакуировано 15 человек при тушении пожара из дома на ул. Ерошевского

Во вторник, 20 сентября, примерно в 19:13 произошел пожар на ул. Ерошевского, 22, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 25 человек и 7 единиц техники. Пожар им удалось ликвидировать в 19:52.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, но из здания было эвакуировано 15 человек.

Причина случившегося устанавливается.