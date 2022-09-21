При пожаре на ул. Осипенко в Самаре погибла женщина

Во вторник, 20 сентября, около 22:20 в Самаре произошел пожар в доме 18 на ул. Осипенко. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мусор в квартире на площади 15 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 24 человека и семь единиц техники. Пожар они ликвидировали в 22:40.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибла 75-летняя женщина. И из дома было эвакуировано 40 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.