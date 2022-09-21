Самарская область представила в Совфед предложения по новым мерам поддержки автомобильной отрасли

20 сентября председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием автомобильной промышленности и перспективами отрасли. Самарскую область по поручению главы региона Дмитрия Азарова представил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он принял участие в работе комитета по видеосвязи.
Основное внимание участники совещания уделили вопросам развития АО "АВТОВАЗ" — градообразующего предприятия моногорода Тольятти и крупнейшего трудового коллектива Самарского региона. Предприятие обеспечивает занятость более 32 тыс. жителей области. Кроме того, с деятельностью автозавода связано около 200 предприятий-смежников различных отраслей экономики с общей численностью сотрудников около 23 тысяч.
В условиях современных экономических и геополитических вызовов важной задачей федерального и регионального правительства стало обеспечение стабильной работы предприятия, непрерывности производства автомобилей текущего модельного ряда и занятости персонала.
Виктор Кудряшов представил Совету Федерации ряд предложений по дополнительным мерам господдержки отрасли, выработанных регионом совместно с Кластером автомобильной промышленности. В начале выступления он поблагодарил Совфед и Министерство промышленности и торговли России за постоянное внимание, оказываемое вопросу поддержки отечественного автопрома. Председатель областного правительства выразил уверенность, что реализация прозвучавших на совещании предложений по расширению программы льготного кредитования, взаимосвязи мер господдержки с уровнем локализации производства окажет положительное влияние на развитие отрасли.
"Автомобилестроение — это ключевая отрасль экономики региона. АвтоВАЗ отгружает около 17% от всего объема промышленной продукции региона, вклад завода и его поставщиков во внутренний региональный продукт Самарской области составляет около 10%. При этом мы помним, что от деятельности автозавода зависит благополучие порядка 250 тысяч жителей Самарской области — сотрудников предприятия и членов их семей", — отметил Виктор Кудряшов.
Председатель правительства региона отметил проблему, связанную с производителями автокомпонентов: "С учетом значительного снижения объемов производства на АвтоВАЗе и соответствующего падения выручки у поставщиков автокомпонентов были окончательно "вымыты" собственные и заемные оборотные средства. Предприятия остро нуждаются в льготных кредитах".
Правительство Самарской области предложило внедрить механизм долгосрочного льготного беззалогового кредитования производителей комплектующих по ставке 1-2% годовых. В соответствии с предложенным механизмом заемные средства могут быть направлены на рефинансирование накопившихся из-за длительных простоев задолженностей по ранее привлеченным заемным средствам, на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели, а также на приобретение юридических лиц или отдельных активов поставщиков, имеющих планы по закрытию своей деятельности в России.
Также Виктор Кудряшов предложил продлить мораторий на банкротство предприятий-производителей автокомпонентов дополнительно на два года.
В июне текущего года утверждено постановление правительства Российской Федерации о субсидировании проектов локализации компонентов в размере привлеченных займов. Правительством Самарской области предлагается уточнить условия оказания этой меры поддержки с учетом необходимости ускоренной локализации автокомпонентов, а именно: расширить перечень субсидируемых расходов по проектам локализации, предусмотрев финансирование приобретения оснастки, испытаний продукции, подготовку персонала; исключить требование по наличию не менее двух потребителей в рамках проекта; установить в качестве основного обеспечения займа Фонда развития промышленности приобретаемое в рамках проекта оборудование или гарантию государственного института развития.
Кроме того, предлагается для поддержки предприятий отрасли внести изменения в постановление правительства Российской Федерации о промышленной ипотеке, распространив его действие не только на приобретение действующих зданий, но и на строительство новых зданий.
"Одним из важных и эффективных мер поддержки отечественного автопрома, способствующих ускорению локализации, мы считаем создание условий для размещения новых производств автокомпонентов на площадках с преференциальными налоговыми режимами. Одна из таких площадок находится буквально через дорогу от АвтоВАЗа — это Особая экономическая зона "Тольятти", которая была создана в 2010 году по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня здесь работают более 30 резидентов, в том числе 12 производителей автокомплектующих. Строительство транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории ОЭЗ "Тольятти" осуществляется в три очереди. В настоящее время полностью обеспечены инфраструктурой территории первой и второй очереди, и правительством региона уже подготовлен проект расширения инфраструктуры 3-й очереди ОЭЗ "Тольятти". Мы работаем с федеральными органами исполнительной власти по привлечению необходимых финансовых ресурсов", — сообщил Виктор Кудряшов.
Локализация производства автокомпонентов — одна из приоритетных на сегодня задач в развитии отечественной автомобильной промышленности. Ее решению, в том числе, может способствовать реализация предложений, озвученных правительством Самарской области.
Напомним, что в апреле текущего года правительством Самарской области проведено совещание с более чем 90 предприятиями автокомпонентной отрасли, от которых были получены предложения о поддержке автопрома. На сегодня большинство предложений поддержаны при участии федеральных и региональных органов власти.
Среди этих мер — продление срока обеспечения временной занятости для системообразующих организаций федерального уровня с 3 до 6 месяцев, отсрочка для промышленных предприятий платежей по страховым взносам во время вынужденных простоев в связи с отсутствием необходимых для производства комплектующих, сырья, материалов, запуск мер стимулирования спроса на новые автомобили.
Правительство Самарской области активно включилось в организацию мероприятий по набору дополнительного персонала в количестве 4,5 тыс. человек, который потребуется АвтоВАЗу для обеспечения планов по увеличению объемов производства уже в 2023 году.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.