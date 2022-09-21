Двое детей пострадали на пожаре в Тольятти

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В среду, 21 сентября, в Тольятти произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.