Скончался один из пострадавших на пожаре в Тольятти малышей

Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб 4-летний ребенок, а также пострадали его брат и бабушка, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. Проводится доследственная проверка.

Напомним, пожар на ул. Мира, 137 произошел днем 21 сентября. Региональное управление МЧС сообщало о трех пострадавших.

По версии следствия, после тушения пожара было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Его бабушка и двухлетний брат были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

"Следователями совместно с криминалистами следственного управления проводится осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования", - сообщает СУ СК по региону.