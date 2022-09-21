В Самаре женщина погибла на производстве

В Самаре возбудили уголовное дело по факту смерти женщины на производстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, ЧП произошло 17 сентября в ангаре организации, производящей пластмассовую упаковку. Во время работ на экструзионно-выдувном аппарате упаковщица получила травму и скончалась на месте.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). В рамках расследования уголовного дела сотрудники СК дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.