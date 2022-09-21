ВСК стала членом Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей

Страховой Дом ВСК провел встречу с представителями Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), на которой была выработана дорожная карта дальнейшего сотрудничества.
Во время переговоров было принято решение о развитии взаимовыгодного сотрудничества и последующее расширение присутствия на рынках Центральной Азии.
Кроме того, в рамках дорожной карты обозначены такие направления, как развитие деловых связей между региональными отделениями РАСПП и ВСК, а также организация совместных мероприятий тематики ВЭД, HR и др.
"Сотрудничество с РАСПП — это большое достижение не только для нас, но и для всей российской страховой отрасли, поскольку оно должно стать как взаимовыгодным, так и принести значительную пользу для развития отношений со странами Центральной Азии. Партнерство подразумевает обмен опытом между специалистами, работу над общими проектами в том числе в IT-сфере. Уверена, что сотрудничество будет плодотворным", — отметила Заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Вера Гезердава.
"Мы рассчитываем, что партнерство ВСК и РАСПП в дальнейшем расширит доступ ВСК к развитию устойчивого сотрудничества с азиатскими компаниями, а взаимодействие региональных подразделений организаций будет способствовать более активному диалогу ВСК с российско-азиатским деловым сообществом". — Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.