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Страхование Финансы

ВСК стала членом Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК провел встречу с представителями Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), на которой была выработана дорожная карта дальнейшего сотрудничества.

Во время переговоров было принято решение о развитии взаимовыгодного сотрудничества и последующее расширение присутствия на рынках Центральной Азии.

Кроме того, в рамках дорожной карты обозначены такие направления, как развитие деловых связей между региональными отделениями РАСПП и ВСК, а также организация совместных мероприятий тематики ВЭД, HR и др.

"Сотрудничество с РАСПП — это большое достижение не только для нас, но и для всей российской страховой отрасли, поскольку оно должно стать как взаимовыгодным, так и принести значительную пользу для развития отношений со странами Центральной Азии. Партнерство подразумевает обмен опытом между специалистами, работу над общими проектами в том числе в IT-сфере. Уверена, что сотрудничество будет плодотворным", — отметила Заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Вера Гезердава.

"Мы рассчитываем, что партнерство ВСК и РАСПП в дальнейшем расширит доступ ВСК к развитию устойчивого сотрудничества с азиатскими компаниями, а взаимодействие региональных подразделений организаций будет способствовать более активному диалогу ВСК с российско-азиатским деловым сообществом". — Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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