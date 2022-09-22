Самарским медикам утвердили новый порядок "ковидных" выплат

Доплаты в размере 25% от должностного оклада теперь полагаются медицинским работникам, работающим с COVID-19. Соответствующее постановление подписано и размещено на сайте правительства Самарской области в среду, 21 сентября.

В предыдущий документ, регламентирующий в том числе выплаты компенсационного характера, вносятся изменения - новое положение устанавливает доплату за оказание медпомощи по диагностике, лечению ковида в размере 25% от должностного оклада.

Доплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также медработникам с высшим (немедицинским) образованием, работающим в стационарах. Доплата начисляется ежемесячно к должностному окладу за фактически отработанное время - как на основной работе, так и по совместительству. Действие документа распространяется на трудовые отношения с 1 июля 2022 года.

Напомним, постановление правительства Самарской области №536 "О проведении эксперимента по апробации новой системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области" было принято в 2015 году.