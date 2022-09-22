Самарским медикам утвердили новый порядок "ковидных" выплат

Доплаты в размере 25% от должностного оклада теперь полагаются медицинским работникам, работающим с COVID-19. Соответствующее постановление подписано и размещено на сайте правительства Самарской области в среду, 21 сентября.
В предыдущий документ, регламентирующий в том числе выплаты компенсационного характера, вносятся изменения - новое положение устанавливает доплату за оказание медпомощи по диагностике, лечению ковида в размере 25% от должностного оклада.
Доплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также медработникам с высшим (немедицинским) образованием, работающим в стационарах. Доплата начисляется ежемесячно к должностному окладу за фактически отработанное время - как на основной работе, так и по совместительству. Действие документа распространяется на трудовые отношения с 1 июля 2022 года.
Напомним, постановление правительства Самарской области №536 "О проведении эксперимента по апробации новой системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области" было принято в 2015 году.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.